دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بعد مباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، على أرض ملعب بوردو الجديد، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب "الديوك" تحت 23 عاما تغلب على نظيره "التانغو" بهدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبعد صافرة النهاية، اشتبك لاعبو المنتخبين بالأيدي في منتصف الملعب، وتبادلوا الدفع واللكمات، قبل أن يتدخل طاقم الحكام ورجال الأمن لفض الاشتباك.

وشهدت المباراة بعض من الأجواء المشحونة، لكونها تعد من أكثر المباريات التنافسية حول العالم خلال الآونة الأخيرة، خاصة على صعيد منتخبات الرجال.

وسيواجه منتخب فرنسا منتخب مصر في ما قبل النهائي، الاثنين المقبل، على أرض ملعب الأضواء.