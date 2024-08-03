دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 إلى الدور نصف النهائي، وبلغت 4 منتخبات هذا الدور في حين غادرت 4 منتخبات أخرى المسابقة.

الفرق المتأهلة: مصر، المغرب، فرنسا، إسبانيا.

الفرق المغادرة: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي.

نستعرض فيما يلي مباريات ما قبل النهائي، المقرر إقامتها في الاثنين المقبل، الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري:

مصر ضد فرنسا، على أرض ملعب الأضواء.

المغرب ضد إسبانيا، في ملعب فيلودروم.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث في 8 أغسطس، فيما تلعب المباراة النهائية في يوم 9 من الشهر ذاته.