مواجهتان من "العيار الثقيل" لمصر والمغرب في أولمبياد باريس.. إليك جدول مباريات نصف النهائي

رياضة
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مواجهتان من "العيار الثقيل" لمصر والمغرب في أولمبياد باريس.. إليك جدول مباريات نصف النهائي
Credit: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 إلى الدور نصف النهائي، وبلغت 4 منتخبات هذا الدور في حين غادرت 4 منتخبات أخرى المسابقة.

الفرق المتأهلة: مصر، المغرب، فرنسا، إسبانيا.
الفرق المغادرة: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي.

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نستعرض فيما يلي مباريات ما قبل النهائي، المقرر إقامتها في الاثنين المقبل، الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري:

مصر ضد فرنسا، على أرض ملعب الأضواء.
المغرب ضد إسبانيا، في ملعب فيلودروم.

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وستقام مباراة تحديد المركز الثالث في 8 أغسطس، فيما تلعب المباراة النهائية في يوم 9 من الشهر ذاته.

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