دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقت الصينية هوانغ ياكيونغ، لاعبة كرة الريشة الطائرة، طلب الزواج بها، بعد فوزها بالميدالية الذهبية لمنافسات الزوجي المختلط، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في الأراضي الفرنسية.

وفاز الثنائي هوانغ ياكيونغ وشينغ سيوي على الثنائي الكوري الجنوبي كيم وون هو وجيونغ نا يون بنتيجة 8/21 و11/21 في النهائي.

وبعد توزيع الميداليات، تقدم ليو يوتشين، لاعب الزوجي الصيني للرجال في كرة الريشة الطائرة وأحد المشاركين في أولمبياد باريس، بطلب الزواج من مواطنته هوانغ ياكيونغ.

كان ليو يوشين قد قدم باقة ورد إلى هوانغ ياكيونغ ثمّ ركع على ركبته، وطرح سؤال أمام الحضور حول الزواج منه، في حين ذرفت اللاعبة الدموع وهزت رأسها بالموافقة.

وقالت اللاعبة هوانغ ياكيونغ على أعقاب ذلك: "بالنسبة لي، كان الاقتراح مفاجئًا للغاية لأنني كنت أستعد للمباراة، أنا اليوم بطلة أولمبية وقد تقدم لي أحدهم، لذا فهذا أمر لم أتوقعه"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".