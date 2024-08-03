دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهلت اللاعبة الجزائرية إيمان خليف إلى الدور نصف النهائي في دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

وفازت إيمان خليف على المجرية لوكا هاموري بنتيجة 0/5، السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ووثقت عدسة الكاميرا بكاء إيمان خليف بعد فوزها على منافستها وعند خروجها من الحلبة.

وتقرر أن تواجه إيمان خليف نظيرتها التايلاندية جانجيم سيوانافانغ، الثلاثاء المقبل، في الدور ما قبل النهائي.

وحرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تهنئة مواطنته بالفوز، والتي كانت قد تعرضت لموجة انتقادات في وقت سابق، إذ وصفها معلقون معادون للمتحولين جنسيًا بشكل غير صحيح بأنها "رجل"، بسبب تفوق جسدي مزعوم، عقب مواجهتها للإيطالية أنجيلا كاريني.

قال الرئيس الجزائري عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "مبروك التأهل ‎#إيمان_خليف، لقد شرّفتِ الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة الجزائرية..سنقف إلى جانبك مهما كانت نتائجك..بالتوفيق في الدورين القادمين.. و إلى الأمام ‎#إيمان_خليف".