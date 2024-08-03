أولمبياد باريس 2024.. انسحاب فارس مصري من منافسات الفروسية لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري للفروسية، السبت، عن انسحاب الفارس نائل نصار من منافسات الفروسية ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة في الأراضي الفرنسية، بسبب إصابة الجواد الخاص به.

قال الاتحاد المصري للفروسية في بيان، السبت: "كان الجواد قد اجتاز الاختبار الطبي الأول، وشارك في المسابقة التجريبية بنجاح، الأربعاء الموافق 31 يوليو/ تموز، ألا أنه أصيب في الأمس (الجمعة) بالقدم اليمنى الأمامية، وبعد الكشف الطبي عليه من الفريق البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه، قرر الطبيب البيطري صباح اليوم (السبت) عدم إمكانية مشاركته في المنافسات".

وأضاف: "توقيت الإصابة جاء في منتهى الصعوبة، إذ جاء بعد اجتياز الجواد للاختبار الطبي الأول"، مُشيراً إلى أنظمة ولوائح الأولمبياد تمنع استبدال أو تغيير الجواد بعد هذا التاريخ.

وأكد الاتحاد المصري للفروسية بأنه لا يمكن أيضاً استبدال الفارس نائل نصار بالفارس الاحتياطي، لتنتهي مشاركة مصر في مسابقات الفروسية.

ويعد نائل نصار سادس فارس في أولمبياد باريس ينسحب لإصابة جواده عقب الاختبار الطبي الأول، إذ انسحب فرسان من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.