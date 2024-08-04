دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوف ناديه النصر السعودي، الذي يخوض معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم المقبل 2025/2024.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت، لقطات مصورة من وصول اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً لمقر بعثة الفريق، وعلّق قائلاً: "أهلًا هلا..بمن وصـل!"

وغاب رونالدو عن معسكر نادي النصر في البرتغال، الذي انطلق في 7 يوليو/ تموز واستمر حتى نهاية الشهر الماضي، وذلك لقضاء عطلته الصيفية، عقب نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المقرر أن ينخرط كريستيانو رونالدو بتدريبات فريق "العالمي"، صباح الأحد، التي تأتي قبل مواجهة نادي غرناطة الإسباني، من مساء اليوم ذاته.

في الموسم الماضي، لعب رونالدو 45 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي النصر، سجل خلالها 44 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.