برفقة صديقته جورجينا.. رونالدو يشارك متابعيه صوراً من عطلته الصيفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقطات مصورة عبر حسابه على منصة "إكس"، (تويتر سابقاً) من عطلته الصيفية، الّتي يقضيها في سواحل البحر الأحمر بالسعودية.

وأظهرت اللقطات ركوب اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً دراجة هوائية، وتواجد صديقته جورجينا رودريغيز، معه.

وعلّق رونالدو بالقول: "أيام سعيدة"، وأرفق تدوينته بهاشتاغات تدعو لزيارة المملكة العربية السعودية.

وتأتي إجازة كريستيانو رونالدو بعد موسم شاق مع نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال.

وكان رونالدو قد حقق جائزة الحذاء الذهبي في دوري "روشن" السعودي لموسم 2024/2023، بعد تسجيله 35 هدفاً، فيما حقق فريقه "العالمي" المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة.

كما شارك كريستيانو رونالدو في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) مؤخراً، ووصل مع منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي قبل التعرض للهزيمة من منتخب فرنسا.