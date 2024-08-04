دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب المصري إبراهيم عادل في وصول منتخب بلاده الأولمبي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

كان إبراهيم عادل قد سجّل 3 أهداف في أولمبياد باريس، وتحديداً أمام منتخبي إسبانيا والبارغواي، في ختام دور المجموعات والدور ربع النهائي.

وينتظر إبراهيم عادل ورفاقه مواجهة منتخب فرنسا، صاحب الأرض والضيافة، الاثنين المقبل، في الدور قبل النهائي.

من يكون إبراهيم عادل؟

ولد في 23 إبريل/نيسان 2001، ويبلغ من العمر 23 عاماً، ومن الطول 1.73 متر، وينشط في مركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، وتبلغ قيمته السوقية 1.20 مليون يورو (1.3 مليون دولار).

يلعب لنادي بيراميدز، وقد تمّ تصعيده للفريق الأول في نهاية موسم 2019/2018، ومنذ ذلك الحين لعب 132 مباراة، سجّل خلالها 33 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وإضافة إلى تألقه في الأولمبياد الجارية، برز في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً في صيف 2023.