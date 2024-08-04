دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لاعب التنس، بالميدالية الذهبية ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

كان دجوكوفيتش قد تفوّق على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 6/7 و6/7 في نهائي منافسات فردي الرجال للتنس، الذي أقيم في ملعب فيليب شاترييه، الأحد.

وبات نوفاك دجوكوفيتش، البالغ من العمر 37 عامًا، خامس لاعب على مر التاريخ يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية.

وأظهرت لقطات مصورة دجوكوفيتش وهو يتوجه نحو المدرجات للاحتفال مع عائلته وفريق عمله الخاص بالانتصار، وشوهد وهو يعانق أفراد عائلته ويذرف الدموع، لتخطف هذه اللقطات أنظار المتابعين.

وقال نوفاك دجوكوفيتش لموقع "يورو سبورت" بعد المباراة: "لقد لعبنا لمدة 3 ساعات تقريبًا في مجموعتين فقط، كانت معركة رائعة، عندما مرت الطلقة (الكرة المسددة) الأخيرة من جانبه، كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي اعتقدت فيها أنني أستطيع الفوز بالمباراة، أعني أنني كنت أعتقد أنني أستطيع الفوز، ولكن الفوز كان حقيقياً بالفعل".

وأضاف: "كارلوس ألكاراز يواصل التألق، ودفعني لأن ألعب بأفضل ما لدي".