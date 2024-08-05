أولمبياد باريس.. تأهل فارسين سعوديين لنهائي فردي الفروسية يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل الفارسان السعوديان رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي إلى نهائي قفز الحواجز، فردي مختلط، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

في الشوط التأهيلي في ميدان قصر ڤيرساي، الاثنين، حقق رمزي الدهامي جولة نظيفة بزمن 77.48 ثانية، دون أي خطأ، كما حقق عبد الرحمن الراجحي جولة نظيفة بزمن 75.35 ثانية دون أي خطأ، ليبلغان النهائي.

فيما أخفق الفارس السعودي الآخر، خالد المبطي، في الوصول إلى النهائي، إذ ارتكب 8 أخطاء بزمن 75.87 ثانية.

وستقام منافسات النهائي للمسابقة التي تأتي ضمن أولمبياد باريس صباح الثلاثاء المقبل.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع بلوغ الدهامي والراجحي للنهائي.