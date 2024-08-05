"يستحق جائزة بوشكاش".. هدف مذهل في الدوري الأرجنتيني يخطف الأنظار

(CNN) – خطف لاعب نادي لانوس الأرجنتيني الأنظار بهدف "مذهل" في مرمى نادي تيغري في الدوري الأرجنتيني الممتاز فجر الإثنين، وسط آراء حول أنه يستحق جائزة "بوشكاش".

وعندما كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الفريقين أُرسلت كرة طولية من الجانب الأيمن للملعب للاعب والتر بو.

واستقبل اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، الكرة بصدره وقام بإرسال مقصية خلفية سكنت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس فيليبي زينوبيو.

وحصد هذا الهدف ردود فعل واسعة حول العالم إذ رأى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أنه يستحق جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في الموسم.

ويحتل لانوس المركز التاسع في الدوري الأرجنتيني ووصل إلى نقطته رقم 15 بعد الانتصار الذي جاء بفضل هذا الهدف المميز في حين يأتي تيغري في المركز الـ21.