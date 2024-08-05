باريس، فرنسا (CNN)-- أصدرت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، الاثنين، بيانا آخر أكدت فيه أن مستويات المياه في نهر السين في صباح منافسات الترايثلون الفردية، "أظهرت أن الجودة كانت عند مستوى يُعتبر (جيد جدا) وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للترايثلون".

وأضاف البيان: "ترغب باريس 2024 في تذكير الجميع بأن صحة ورفاهية الرياضيين هي أولويتنا القصوى. وفيما يتعلق بالمسابقات التي تقام في نهر السين، تجري اختبارات لجودة المياه يوميا، ويتخذ الاتحاد الدولي للترايثلون، بالتنسيق مع باريس 2024، القرار بشأن المضي قدما في حدث ما، وذلك استنادا إلى النتائج ومجموعة من المعايير (خاصة الصحية)".

وأكدت اللجنة أن "عينات المياه المأخوذة من نهر السين في صباح أحداث الترايثلون الفردية أظهرت أن الجودة كانت عند مستوى يُعتبر (جيدا جدا) وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للترايثلون، طبقا للنتائج التي تم تحليلها وإصدارها في اليوم التالي".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية البلجيكية قالت، في بيان، إن بلجيكا انسحبت من سباق التتابع المختلط للترايثلون، الاثنين، بعد مرض إحدى لاعبات الترايثلون، كلير ميشيل.

ولم يحدد البيان مرض ميشيل، الذي تم الإبلاغ عنه بعد أيام من سباحتها في نهر السين خلال سباق الترايثلون للسيدات، الأربعاء.

كما أشار كبير الأطباء الأولمبيين السويسريين هانزبيتر بيتشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت عدوى بريفوود المعوية مرتبطة بجودة مياه نهر السين، وذلك بعد انسحاب أحد الرياضيين السويسريين نتيجة إصابته بتلك العدوى.