دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف للإصابة، خلال مباراة بين منتخب المغرب ومنتخب إسبانيا، على أرض ملعب "فيلودروم"، الاثنين.

ففي الشوط الأول من المباراة، فقد لاعب منتخب "الماتادور"، تحت 23 عاماً، توازنه في منتصف الملعب واصطدم بحكم الساحة، ليسقطان أرضًا.

وألحق لاعب منتخب إسبانيا الإصابة بالحكم إلجيز تانتاشيف، ليتعثر عليه إكمال إدارة المباراة، قبل أن يُستبدل بالحكم الرابع، السويدي جلين نيبيرغ.

وتأتي مباراة منتخب "أسود الأطلس" الأولمبي مع منتخب إسبانيا ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية هذا العام.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى المشهد الختامي، على أن يلعب مع الفائز من مباراة منتخب مصر ومنتخب فرنسا.