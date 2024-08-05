إسبانيا إلى نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب إسبانيا على منتخب المغرب بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "فيلودروم"، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب "أسود الأطلس"، تحت 23 عامًا، قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 37 بأقدام اللاعب سفيان رحيمي، من علامة الجزاء.



وأحرز اللاعب فيرمين لوبيز هدف التعادل لـ "الماتادور" في الدقيقة 66، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله خوانلو سانشيز الهدف الثاني عند الدقيقة 85 من تسديدة داخل الصندوق.

وكان سفيان رحيمي قد احتفل بهدفه بطريقة جدلية، إذ احتفل أمام حارس مرمى المنافس، أرناو تيناس، فيما قام فيرمين لوبيز بركل علم الركنية خلال احتفاله بهدفه.

وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية في المسابقة التي تأتي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، فيما سيواجه منتخب المغرب منتخب مصر أو منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.