الدوري المصري.. تفاعل مع لقطة بين وسام أبو علي وخالد بيبو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب وسام أبو علي 3 أهداف، ساهم من خلالها في فوز النادي الأهلي على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 0/4، على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وجاءت أهداف وسام أبو علي الثلاث في الدقائق 14 و35 و65 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زميله بيرسي تاو الهدف الرابع عند الدقيقة 78.

خلال احتفاله بتسجيل الهاتريك، توجّه المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا نحو خالد بيبو، مدير الكرة في فريق "المارد الأحمر"، وبدا أن الأخير كأنه يوقع على قميص اللاعب، لتثير هذه اللقطة تفاعلاً على منصة إكس (تويتر سابقًا).

ووصل وسام أبو علي للهدف رقم 18 في صدارة سلم ترتيب هدّافي المسابقة هذا الموسم 2024/2023.

بينما وصل النادي الأهلي للنقطة 78 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.