دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تقديم مذكرة إلى رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن "التجاوزات غير الأخلاقية" من لاعبي نادي بيراميدز.

وكان فريق "المارد الأحمر" تغلب على منافسه بيراميدز بهدف دون مقابل، على أرض استاد 30 يونيو، الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.

وتداول متابعون لقطات مصورة تظهر لاعبي نادي بيراميدز وهم يوجهون بعض الكلمات لجماهير النادي الأهلي، عقب المباراة.

وأوضح فريق "المارد الأحمر" أنه طلب في مذكرته اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "هذه التجاوزات"، من أجل "الحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها".

وكان مروان حمدي، لاعب نادي بيراميدز، أعرب عن اعتذاره لجماهير النادي الأهلي، بعد الإساءة لبعضهم، حسب ما أظهره فيديو متداول بعد المباراة.

وقال حمدي، عبر حسابه على منصة إنستغرام: "فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس‏،‎ أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني، وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلا في اللقاء".

وأضاف: "أرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أُبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماماً، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة بدون أي سبب، لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي وإهانة والدتي بدون وجه حق، ‌‎لاعب الكرة إنسان وليس ملاكا في النهاية، ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان تجاه من أهانوني".

وأتم لاعب نادي بيراميدز: "أعتذر مجددا لأهلي ولنفسي ولأي إنسان طاله رد فعلي وأتمنى تقبل اعتذاري، وتاريخي لم يكن فيه يوماً أي إساءة أو استفزاز للنادي الأهلي وجماهيره، وكلنا هنقف قدام ربنا نتحاسب كأفراد وليس كلاعب أو مشجع".