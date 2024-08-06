السعودية.. النصر ينشر فيديو زيارة هالاند لبعثة الفريق في إسبانيا

(CNN) -- زار المهاجم النرويجي لنادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، نادي النصر السعودي الذي يُجري معسكرا تدريبيا في إسبانيا استعدادا للموسم المقبل.

ونشر النادي السعودي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، يُظهر وصول هالاند لزيارة بعثة النصر.

وتحدث هالاند خلال المقطع إلى اللاعب السنغالي للنصر والذي كان يُعد أحد أبرز نحوم نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني.

ويستعد النصر لخوض منافسات الموسم المقبل على أمل تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين والمنافسة على الصعيد الآسيوي.

وكان قد انضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مؤخرا إلى تدريبات النصر، حسبما نشر على صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عطلته التي تبعت خروج البرتغال من كأس أمم أوروبا.