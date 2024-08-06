فرنسا تهزم مصر وتبلغ نهائي أولمبياد باريس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر منتخب مصر من نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة احتضنها ملعب الأضواء، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وتقدم منتخب "الفراعنة" بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 62، عبر اللاعب محمود صابر من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز اللاعب جون فيليب ماتيتا هدف التعادل لـ "الديوك" في الدقيقة 83، من تسديدة داخل الصندوق، ليستمر التعادل 1/1 حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يتم اللجوء لشوطين إضافيين.

مع بداية الشوط الإضافي الأول، طُرد اللاعب عمر فايد، ليلعب منتخب مصر منقوص العدد، قبل أن يضيف اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني لمنتخب بلاده عند الدقيقة 99 من كرة رأسية، وزميله مايكل أوليز الهدف الثالث في الدقيقة 108 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبلغ منتخب فرنسا تحت 23 عاماً نهائي المسابقة التي تأتي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، ليضمن تحقيق ميدالية تاريخية.

وسيواجه "الديوك" منتخب إسبانيا في المشهد الختامي، الجمعة المقبل، فيما سيلعب منتخب مصر مع منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.