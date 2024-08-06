دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي منتخب مصر مع منتخب المغرب، على أرض ملعب "لا بوجوار"، الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

قبيل المواجهة العربية، نستعرض أبرز أرقام المنتخبين في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33:

منتخب الفراعنة

تعادل مع منتخب جمهورية الدومينيكان سلبيًا، ثمّ فاز على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف وعلى منتخب إسبانيا بهدفين لواحد في دور المجموعات، ليحتل المركز الأول على سلم ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط.

وتفوق على منتخب الباراغواي في الدور ربع النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/5 عقب التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يخسر من منتخب فرنسا بثلاثة أهداف لواحد، في الدور ما قبل النهائي.

سجّل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكهم العدد ذاته من الأهداف.

يعتبر إبراهيم عادل أبرز لاعبيه، إذ أحرز 3 أهداف.

منتخب أسود الأطلس

تغلّب على منتخب الأرجنتين بهدفين لواحد، ثمّ خسر من منتخب أوكرانيا بنتيجة 1/2، قبل أن يفوز على منتخب العراق بثلاثية، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط.

وفاز على منتخب أمريكا في الدور ربع النهائي، برباعية نظيفة، لكنه خسر من منتخب إسبانيا بهدفين لواحد في الدور ما قبل النهائي.

أحرز لاعبوه 11 هدفًا، بينما تلقت شباكه 5 أهداف.

يعد سفيان رحيمي أبرز عناصره، إذ سجّل 6 أهداف.