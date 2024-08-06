دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية هذا العام، إلى مراحلها الأخيرة.

وسيلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية من المسابقة التي تأتي ضمن أولمبياد باريس، فيما ستلعب مصر ضد المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان منتخب "الفراعنة" الأولمبي خسر من أمام منتخب "الديوك" بثلاثة أهداف لواحد، ضمن الدور نصف النهائي، فيما تعرض منتخب "أسود الأطلس" للهزيمة من منتخب "الماتادور" بهدفين لواحد في الدور ذاته.

وستقام المواجهة العربية على أرض ملعب "لا بوجوار"، الخميس المقبل، الموافق 8 أغسطس/ آب الجاري، (السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت دبي)، على أن يظفر الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.