أولمبياد باريس.. إليك أبرز نتائج الرياضيين السعوديين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضمّت بعثة المملكة العربية السعودية المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، 10 رياضيين، في قفز الحواجز وتايكوندو وألعاب القوى والسباحة.

نستعرض فيما يلي نتائج الرياضيين السعوديين في أولمبياد باريس 2024:

قفز الحواجز: فردي مختلط.

عبدالرحمن الراجحي: حقق جولة نظيفة في الشوط التأهيلي، بزمن 75.35 ثانية دون أي خطأ، ليبلغ النهائي.

في النهائي، حلّ في المركز الـ 13 من بين 30 فارسًا، بزمن 85.68 ثانية وارتكاب 6 أخطاء.

رمزي الدهامي: حقق جولة نظيفة في الشوط التأهيلي، بزمن 77.48 ثانية، دون أي خطأ، ليبلغ النهائي.

في النهائي، وقع في المركز الـ11 من بين 30 فارسًا، بزمن 82.73 ثانية وارتكاب 4 أخطاء.

خالد المبطي: ارتكب 8 أخطاء بزمن 75.87 ثانية في الشوط التأهيلي، لم يتمكّن من بلوغ النهائي.

قفز الحواجز: فرق مختلطة

خرج المنتخب السعودي، الذي مثّله الفارسان عبد الرحمن الراجحي وخالد المبطي، من الشوط التأهيلي، بعد ارتكاب 28 خطأً بزمن 167.65 ثانية.

فيما أدت إصابة حصان الفارس عبد الله الشربتلي إلى عدم مشاركته في المنافسات.

ألعاب القوى

أنهى الرامي محمد تولو منافسات دفع الجلة من الدور التأهيلي بعد 3 محاولات، ووقع في المركز الـ 15 من أصل 30 منافسًا.

غادر حسين آل حزام منافسات الققز بالعصا من الدور التأهيلي بـ3 محاولات غير ناجحة.

تعرضت هبة مالم لإصابة في مشط القدم خلال التدريبات، مما تسبب في عدم مشاركتها في التصفيات الأولية لسباق الـ100 م بفئة السيدات.

السباحة

شاركت مشاعل العايد في تصفيات 200 متر حرّة كأول سباحة سعودية تشارك في الأولمبياد، وجاءت في المركز السادس بزمن 2:19:61 دقيقة، لتحقق رقماً شخصياً جديداً، لكنّها ودّعت من التصفيات.

حقق زيد السراج المركز الأول في تصفيات 100 متر حرّة بزمن 51:21 ثانية، ليتصدر التصفية الثالثة، ويحقق رقماً شخصياً، لكنه لم يكن ضمن أفضل 16 لاعباً من حيث الزمن، من بين 79 مشارك في مجموع التصفيات.

تايكوندو

ستواجه دنيا علي أبو طالب الإسرائيلية أفيشاغ سمبرغ، في منافسات دور الـ16 عن وزن 49 كيلوغرامًا، ظهر الأربعاء.