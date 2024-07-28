تفاعل مع ظهور أول سباحة سعودية في الأولمبياد وتحقيقها لرقم شخصي جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد مشاعل العايد أول امرأة على مر تاريخ السباحة السعودية تشارك في الأولمبياد.

شاركت السباحة مشاعل العايد في تصفيات 200 متر حرّة في الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية في باريس، وجاءت في المركز السادس بزمن 2:19:61 دقيقة، لتحقق رقماً شخصياً جديداً، لكنّ مشوارها قد انتهى في الأولمبياد.

وأثارت مشاركة السباحة البالغة من العمر 17 عاماً في الألعاب الأولمبية تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وقد أشار بعضهم إلى أنه مازال أمامها الكثير من الفرص في المستقبل لتحقيق الإنجازات، نظراً لصغر سنها.

وقال وزير الرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل: "البطلة مشاعل العايد..المستقبل أمامك، وكل التوفيق لك، بإذن الله".

فيما قالت ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرت في المسبح الأولمبي بـ"لا ديفانس أرينا" لمتابعة ودعم مواطنتها: "فخورة أن نشجع هذه المرأة الشابة، مشاعل العايد تكسر الحواجز".

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