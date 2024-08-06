ماذا نعلم عن حارس المرمى الجديد لاتحاد جدة السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الاثنين، عن ضم حارس المرمى الصربي بريدراغ رايكوفيتش إلى صفوفه، قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني.

ونشر فريق "النمور"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يحمل الإعلان عن الظفر بالحارس البالغ من العمر 28 عاما، وعلق قائلا: "رايكوفيتش حاميا لعرين النمور".

كما نشر لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد لمدة 4 مواسم، والتي تمّت في مدينة إشبيلية الإسباني.

من يكون بريدراغ رايكوفيتش؟

ولد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1995، وتبلغ قيمته السوقية 10 مليون يورو (11 مليون دولار)، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

ولعب لأندية ياغودينا والنجم الأحمر في صربيا ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وستاد ريمس الفرنسي وريال مايوركا الإسباني.

وشارك في 412 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وحافظ على نظافة شباكه في 167 مباراة، وحقق عددا من الألقاب، منها: الدوري الصربي والدوري الإسرائيلي.

وعلى الصعيد الدولي، لعب مع منتخب بلاده 35 مباراة، ولم تتلقَ شباكه أي هدف في 12 مباراة.