(CNN) -- أثارت مباراة مرتقبة في رياضة التايكوندو في أولمبياد باريس بين السعودية دنيا علي أبو طالب ولاعبة إسرائيلية، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وستواجه أبو طالب اللاعبة الإسرائيلية أفيشاغ سمبرغ، في منافسات دور الـ16 من رياضة التايكوندو عن وزن 49 كغ.

ومن المقرر أن تُلعب المواجهة ظهر الأربعاء بين اللاعبتين، وسط سعيهما للوصول إلى ربع النهائي.

ودعا عدد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، اللاعبة السعودية إلى عدم الانسحاب وخوض المنافسة ضد اللاعبة الإسرائيلية.

ومن الشائع انسحاب اللاعبين المنتمين لبعض الدول العربية عندما يواجهوا نظراءهم الإسرائيليين في الأولمبياد.

وكانت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني قد واجهت اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو في أولمبياد طوكيو 2021.

وفيما يلي بعض التغريدات: