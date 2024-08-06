دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، رسالة للاعبين والمشجعين، قبل مواجهة "الفراعنة" لمنتخب المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر تحت 23 عاماً مع "أسود الأطلس" على أرض ملعب "لا بوجوار"، الخميس المقبل، على أن يظفر الفائز بالميدالية البرونزية.

وخسر "الفراعنة"، تحت إشراف ميكالي، من منتخب فرنسا بثلاثة أهداف لواحد، في الدور نصف النهائي، فيما خسر منتخب المغرب من منتخب إسبانيا بهدفين لواحد.

وقال روجيريو ميكالي عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، الثلاثاء: "حان الوقت الآن لرفع رؤوسنا والتركيز على المباراة التالية (أمام المغرب)، سنواصل القتال".

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع رسالة ميكالي، في حين أشاد بعضهم بإمكانيات وقدرات المدرب.