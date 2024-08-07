فوز السعودية دنيا أبو طالب على لاعبة إسرائيلية يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهلت السعودية دنيا أبو طالب إلى الدور ربع النهائي في منافسات التايكوندو لوزن 49 كغم، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

وفازت دنيا أبو طالب على منافستها الإسرائيلية أفيشاغ سمبرغ، بجولتين مقابل جولة، الأربعاء، في دور الـ16.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع فوز دنيا أبو طالب في افتتاح مشوارها بأولمبياد باريس 2024.

وتعد دنيا أبو طالب آخر الرياضيين السعوديين المشاركين في الأولمبياد الجارية، بعد خروج 9 رياضيين بمختلف الألعاب، بعضهم من التصفيات التأهيلية وبعضهم الآخر من الأدوار النهائية.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على بلوغ دنيا أبو طالب لدور الثمانية، والذي سيقام عصر الأربعاء: