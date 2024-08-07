دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع فيديو لفرحة السعودية دنيا أبو طالب بعد فوزها على الإسرائيلية أفيشاغ سمبرغ بجولتين مقابل جولة، الأربعاء، في منافسات التايكوندو لوزن 49 كيلوغرامًا.

وأظهر فيديو، نشرته قناة الإخبارية السعودية، دنيا أبو طالب وهي تحتفل أمام منافستها قبل أن تشارك المشجعين الاحتفال ببلوغ الدور ربع النهائي، في المنافسات التي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة في فرنسا.

كما أظهرت لقطات مصورة وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو ينتابه فرحة عارمة عقب فوز دنيا أبو طالب، لتواجه التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت في دور الثمانية.

وتعد دنيا أبو طالب آخر الرياضيين السعوديين المشاركين في الأولمبياد الجارية، بعد خروج 9 رياضيين بمختلف الألعاب، بعضهم من التصفيات التأهيلية وبعضهم الآخر من الأدوار النهائية.