دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب "لا بوجوار" مواجهة عربية بين منتخبي مصر والمغرب، الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

كان منتخب الفراعنة قد خسر من منتخب فرنسا بثلاثة أهداف لواحد، في الدور نصف النهائي، بينما خسر منتخب "أسود الأطلس" من منتخب إسبانيا بهدفين لواحد.

يعتبر منتخب المغرب من أقوى المنتخبات على الصعيد الهجومي في المسابقة التي تأتي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، إذ أحرز 11 هدفاً، منها 6 بأقدام اللاعب سفيان رحيمي.

فيما يعد منتخب مصر من أقوى المنتخبات على الصعيد الدفاعي، إذ تلقت شباكه 5 أهداف.

تختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه الفوز في المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية، فما رأيك؟