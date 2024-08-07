تفاعل مع بلوغ إيمان خليف نهائي دورة الملاكمة في أولمبياد باريس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغت الجزائرية إيمان خليف نهائي دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

وتفوّقت إيمان خليف على منافستها التايلاندية جانجيم سيوانافانغ بنتيجة 0/5، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.

وضمنت الجزائرية البالغة من العمر 25 عاما تحقيق الميدالية الفضية على الأقل، بعد وصولها للمشهد الختامي في دورة الملاكمة.

وكانت إيمان خليف فازت بمباراتها الافتتاحية على الإيطالية أنجيلا كاريني، ثم تغلبت على المجرية لوكا هاموري في الدور ربع النهائي.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع وصول خليف للنهائي، الذي سيقام في الجمعة المقبل.