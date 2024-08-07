دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بلغ القطري معتز برشم نهائي الوثب العالي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

كان معتز برشم قد نال بطاقة التأهل للمشهد الختامي في المسابقة التي تأتي ضمن أولمبياد باريس، بعد تخطيه حواجز 2.15 متر و2.20 متر و2.24 و2.27 متر، الأربعاء.

خلال خوضه للتصفيات، تعرض معتز برشم للإصابة، إذ توقف فجأة وسقط على الأرض وشعر بالألم.

وهرع الإيطالي جيانماركو تامبيري نحو نظيره القطري للاطمئنان عليه وتقديم المساعدة، ومد الأول ساق الثاني لتخفيف الألم، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الجهاز الطبي.

وكان معتز برشم وجيانماركو تامبيري قد تقاسما الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، لتربطهما علاقة صداقة منذ ذلك الحين.

وشوهد معتز برشم وجيانماركو تامبيري وهما يتحدثان معًا قبل أن يتعانقا، عقب بلوغهما نهائي الوثب العالي، الذي سيقام السبت المقبل.