مصر.. الأهلي يحقق لقب الدوري للمرة الـ44 في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النادي الأهلي بلقب مسابقة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم 2024/2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي والـ44 على مر تاريخه.

وجاء فوز فريق "المارد الأحمر" باللقب بعد ضمان استمراره في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ملاحقه، بيراميدز، قبل جولتين من النهاية.

وتغلّب النادي الأهلي على نظيره سموحة بهدف دون رد، على أرض ملعب الأخير، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24، قبل أن يعلن عن نفسه بطلاً للدوري.

وهنأ رئيس مجلس إدارة فريق "المارد الأحمر"، محمود الخطيب، الجهازين الإداري والفني واللاعبين وجماهيرهم باللقب، مُشيداً بما قدموه من "أداء رائع بروح عالية رغم ضغط جدول المباريات".