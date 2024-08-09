دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مساء الخميس، تفاعلا برده على تعليق الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى بعد خسارة المنتخب المصري الأوليمبي من المغرب بسداسية نظيفة في أولمبياد باريس 2024.

وقال إبراهيم عيسى في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "المنظومة الكروية المغربية تهزم وتفضح وتكشف وتعري المنظومة الكروية المصرية الفاسدة الفاشلة التافهة، المشكلة أن المنظومة الكروية المصرية لا تخجل ولن تخجل وستواصل فشلها وفسادها. ورغم كل ذلك تحية للمدرب ميكالي ولاعبيه حاربوا ببسالة ضد التيار وضد المنطق وكادوا أن ينجحوا"، حسب تعبيره.

ورد عليه رجل الأعمال المصري في منشور عبر "إكس"، قائلا: "تعبر عن فشلنا".

وكتب أحد المستخدمين على المنصة ذاتها موجها حديثه لنجيب ساويرس: "عادي مباراة انهزم فيها منتخب مصر لماذا تهويل الموضوع؟"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري: "6/0 تهويل".

وعلق متابع آخر: "إحنا فاشلين في كل حاجه يا عم نجيب، هاتلي حاجة واحدة ناجحين فيها؟!"، ليرد نجيب ساويرس قائلا: "خفة دمنا".

وأثارت تدوينة إبراهيم عيسى وتعليقات رجل الأعمال المصري تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: