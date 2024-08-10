"فوز لنا كلنا".. تحقيق إيمان خليف للميدالية الذهبية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع فوز الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، المقامة في فرنسا.

ونالت خليف هذه الميدالية بعد تغلبها على منافستها الصينيية يانغ ليو، في نهائي دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، الجمعة.

وحققت إيمان خليف الميدالية الذهبية الثانية للجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، والخامسة للعرب، إذ سبق وأن فاز بها لاعب التايكواندو، التونسي فراس القطوسي، والعداء المغربي سفيان البقالي والعداءة البحرينية وينفريد يافي ولاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نيمور.

وكانت خليف، البالغة من العمر 25 عاما، قد تعرضت لهجمة من الإساءات عبر الإنترنت، إذ وصفها معلقون بأنها "رجل"، بسبب تفوقها الجسدي، عقب انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد مرور 46 ثانية على المباراة الافتتاحية.

وحينها قالت أنجيلا كاريني إنها استسلمت بسبب الألم الشديد في أنفها بعد اللكمات الأولى، قبل أن يقول المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، إن إيمان خليف "وُلدت أنثى، وهي مسجلة أنثى، وعاشت حياتها كأنثى، وتُلاكم كأنثى، ولديها جواز سفر أنثى، هذه ليست قضية تتعلق بالتحول الجنسي".

كما نالت خليف دعما كبيرا من عائلتها ومشجعيها في الوطن العربي.