مصر.. رد فعل سارة سمير بعد فوزها بالميدالية الفضية يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة للرباعة المصرية سارة سمير وهي تذرف الدموع بعد فوزها بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس.

وانتاب سارة سمير البكاء عقب تحقيقها للميدالية، التي جاءت بعد وقوعها في المركز الثاني في منافسات رفع الأثقال للسيدات لوزن 81 كيلوغرامًا، السبت.

وقالت سارة سمير لقنوات "beIN SPORTS" عقب فوزها بالميدالية الفضية: "كان نفسي أجيب الذهب، ربنا أراد أن أجيب فضة، يعني كويسة الحمد لله، إن شاء الله أوعدكم الأولمبياد الجاية أحقق الذهب إن شاء الله".

وتعد هذه الميدالية الفضية الأولى لمصر في أولمبياد باريس، والرابعة للعرب، إذ سبق أن حققتها العداءة البحرينية، سلوى عيد، ولاعب المبارزة، التونسي فارس فرجاني، ولاعب التايكوندو، الأردني زيد مصطفى.

فيما كان المصري محمد السيد قد حقق لبلاده أول ميدالية في الأولمبياد الجارية، بعد نيله الميدالية البرونزية في سلاح المبارزة.