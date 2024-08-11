مصارع بحريني يضيف الميدالية الذهبية السابعة للعرب في أولمبياد باريس

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نشر الأحد ، 11 اغسطس / آب 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق البحريني أحمد تاج الدينوف الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 (باريس 2024).

وفاز أحمد تاج الدينوف بذهبية المصارعة الحرة لوزن 97 كيلوغرامًا، بعد تغلبه على الجورجي غيفي ماتشاراشفيلي في النهائي، الأحد.

وأضاف المصارع البحريني الميدالية الذهبية السابعة للعرب في أولمبياد باريس، إذ سبق أن حققتها مواطنته وينفريد يافي والمصري أحمد الجندي والجزائرية إيمان خليف ومواطنتها كايليا نمور، والتونسي فراس القطوسي والمغربي سفيان البقالي.

وأصبحت البحرين أكثر دولة عربية تحقيقًا للميداليات في الأولمبياد الحالية، برصيد 4 ميداليات، منها ذهبيتين مقابل واحدة فضية وأخرى برونزية.