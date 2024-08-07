دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت العداءة البحرينية وينفريد يافي بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

وأحرزت وينفريد يافي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، إذ قطعت مسافة السباق بزمن 8:52.76 دقائق.

وتفوقت العداءة البحرينية على نظيرتها الأوغندية بيروث شيموتاي، التي حققت الميدالية الفضية، وعلى الكينية فايث تشيروتيتش، التي ظفرت بالميدالية البرونزية.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية للعرب في أولمبياد باريس، بعد ذهبية لاعبة الجمباز، الجزائرية كيليا نمور.

فيما سبق وأن فاز التونسي فارس الفرجاني بالميدالية الفضية والمصري محمد السيد بالميدالية البرونزية في المبارزة.