(CNN) – منح نادي أثلتيك بلباو الإسباني، الرقم 10، لجناحه المتألق الذي يُعتبر أحد أهم أهداف برشلونة الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، نيكو ويليامز.

ونشر النادي الباسكي مقطع فيديو عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، يُظهر نيكو ويليامز وهو يحمل القميص رقم 10 وقد كُتب عليه اسمه.

ويأتي هذا الفيديو بعد تداول أنباء حول موافقة اللاعب على الانضمام إلى نادي برشلونة.

وكان النادي الكتالوني قد سعى بقوة للحصول على خدمات اللاعب منذ تألقه في يورو 2024 مع منتخب بلاده وحصوله على لقب كأس أمم أوروبا.

وأتم برشلونة التعاقد مع هدفه الثاني في سوق الانتقالات، داني أولمو، لكن الوضع يبدو أكثر تعقيدا مع ويليامز.