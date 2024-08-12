دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو لمشجع وهو يطلب من كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، التوقيع على قميصه.

وقبل سفر بعثة فريق "العالمي" إلى مدينة أبها، التي تحتضن منافسات كأس السوبر السعودي هذا الموسم، قام أحد المشجعين بالاقتراب من رونالدو قبل أن يطلب منه التوقيع على قميصه.

وأعرب المشجع عن حبه لكريستيانو رونالدو، ليرد عليه النجم البرتغالي بطريقة ساخرة، قائلاً: "والله أنت تكذب"، على سبيل الممازحة، ليعيد المشجع قوله: "والله أحبك رونالدو".

كما تداول مستخدمون فيديو آخر، قال فيه رونالدو "السلام عليكم"، عند صعوده للطائرة التي تقل الفريق.

ويواجه كريستيانو رونالدو ورفاقه في نادي النصر منافسهم التعاون، الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.