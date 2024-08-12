منها مواجهة الهلال وأهلي جدة.. إليك مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتضن مدينة أبها منافسات مسابقة كأس السوبر السعودي هذا الموسم، والتي تشهد مشاركة 4 أندية، وهي: الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.

نستعرض فيما يلي جدول مباريات المسابقة التي ستقام جميعها على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، عند الساعة 8:15 مساءً بتوقيت دبي و7:15 مساءً بتوقيت مكة:

الدور نصف النهائي:

الهلال ضدّ أهلي جدة، الثلاثاء المقبل (13 أغسطس).

النصر ضدّ التعاون، الأربعاء القادم (14 أغسطس).

وسيلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، المقرر إقامتها السبت (17 أغسطس).

يعتبر الهلال النادي الأكثر تحقيقاً للقب المسابقة بواقع 4 مرات، ثمّ النصر بمرتين، فيما حقق أهلي جدة اللقب مرة واحدة، واحتل التعاون مركز الوصافة مرة واحدة.