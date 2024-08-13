دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في الموسم الجديد 2025/2024، الجمعة المقبل، 16 أغسطس/ آب الجاري.
وستستمر منافسات البريميرليغ 282 يومًا، حتى 25 مايو/ أيار من العام المقبل، على أن تشهد هذه الفترة إقامة 380 مباراة بين 20 ناديًا.
نستعرض فيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى:
الجمعة (16 أغسطس):
مانشستر يونايتد ضدّ فولهام.
السبت (17 أغسطس):
إيبسويتش تاون ضدّ ليفربول.
أرسنال ضدّ وولفرهامبتون واندررز.
إيفرتون ضدّ برايتون.
نيوكاسل يونايتد ضدّ ساوثهامبتون.
نوتينغهام فورست ضدّ بورنموث.
وست هام يونايتد ضدّ أستون فيلا.
الأحد (18 أغسطس):
برينتفورد ضدّ كريستال بالاس.
تشيلسي ضدّ مانشستر سيتي.
الاثنين (19 أغسطس):
ليستر سيتي ضدّ توتنهام.
ويعتبر نادي مانشستر يونايتد الأكثر تحقيقًا للقب الدوري الإنجليزي بواقع 20 مرة، بينما كان نادي مانشستر سيتي آخر المتوجين باللقب، في موسم 2024/2023.