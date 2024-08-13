دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في الموسم الجديد 2025/2024، الجمعة المقبل، 16 أغسطس/ آب الجاري.

وستستمر منافسات البريميرليغ 282 يومًا، حتى 25 مايو/ أيار من العام المقبل، على أن تشهد هذه الفترة إقامة 380 مباراة بين 20 ناديًا.

نستعرض فيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى:

الجمعة (16 أغسطس):

مانشستر يونايتد ضدّ فولهام.

السبت (17 أغسطس):

إيبسويتش تاون ضدّ ليفربول.

أرسنال ضدّ وولفرهامبتون واندررز.

إيفرتون ضدّ برايتون.

نيوكاسل يونايتد ضدّ ساوثهامبتون.

نوتينغهام فورست ضدّ بورنموث.

وست هام يونايتد ضدّ أستون فيلا.

الأحد (18 أغسطس):

برينتفورد ضدّ كريستال بالاس.

تشيلسي ضدّ مانشستر سيتي.

الاثنين (19 أغسطس):

ليستر سيتي ضدّ توتنهام.

ويعتبر نادي مانشستر يونايتد الأكثر تحقيقًا للقب الدوري الإنجليزي بواقع 20 مرة، بينما كان نادي مانشستر سيتي آخر المتوجين باللقب، في موسم 2024/2023.