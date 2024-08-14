دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرياضيين الفائزين بالميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 (باريس 2024).

واستقبل الرئيس الجزائري بقصر المرادية في العاصمة الجزائرية، الأربعاء، كلاً من الملاكمة إيمان خليف ولاعبة الجمباز كايليا نمور والعداء جمال سجاتي.

وكانت إيمان خليف قد فازت بالميدالية الذهبية في دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغرامًا، وكايليا نمور في الجمباز، في حين فاز جمال سجاتي بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر.

وأظهرت لقطات مصورة من الاستقبال مصافحة عبد المجيد تبون للرياضيين الثلاث والحديث معهم، قبل أن يقدم لهم هدايا تذكارية.

وسبق أن هنأ الرئيس الجزائري الرياضيين، فور نيلهم للميداليات خلال مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا).