دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، على تقارير صحفية زعمت تلقي اللاعب فينيسيوس جونيور عرضا للعب في الدوري السعودي للمحترفين (روشن) خلال المرحلة المقبلة.

وفقاً لتقارير متعددة، بما في ذلك وكالة أنباء "رويترز" وشبكة ESPN، عُرض على فينيسيوس صفقة مربحة تزيد قيمتها عن مليار دولار للقدوم إلى السعودية.

نقلا عن مصادر مجهولة، ذكرت "رويترز" أن المسؤولين السعوديين تواصلوا مع فينيسيوس جونيور وعرضوا عليه عقداً مدته 5 سنوات تبلغ قيمته حوالي 200 مليون يورو (حوالي 218 مليون دولار) لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت، للانضمام إلى دوري "روشن".

وبحسب وكالة "رويترز" وشبكة ESPN، تتضمن الصفقة أيضا عقدا منفصلا مدته 10 سنوات ليكون سفيرا قبل نهائيات كأس العالم 2034، التي من المقرر أن تقام في السعودية.

وذكرت الوكالة أن فينيسيوس لم يرفض بعد إمكانية مغادرة العاصمة الإسبانية مدريد، ويدرس العرض مع فريقه.

وسُئل أنشيلوتي عن صحة هذه التقارير في مؤتمر صحفي، وأجاب قائلاً: "لا يوجد شيء على الإطلاق، إنها مضاربات الميركاتو، الذي يغلق نافذته في 31 أغسطس/ آب، اللاعب يريد البقاء هنا".

وأضاف: "هذه أمور لن تؤثر على فينيسيوس، لأنه يركز على جعل الفريق أفضل، إنه لاعب رائع، يريد مساعدة الفريق على الوصول إلى القمة كما فعل في السنوات السابقة".

وانضم فينيسيوس جونيور إلى نادي ريال مدريد قادما من نادي فلامنغو البرازيلي في 2018، وكان أحد اللاعبين البارزين في النادي في السنوات الأخيرة.

وفي الموسم الماضي، سجل اللاعب البرازيلي 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة، وفاز برفقة زملائه في النادي بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.