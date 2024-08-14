(CNN) – أكد لاعب الأهلي المصري، حسين الشحات، أنه لم ينم ولم يتحدث لمدة أسبوع أو 10 أيام منذ الاشتباك الذي حدث مع اللاعب المغربي محمد الشيبي، مشيرا إلى أنه "تضايق من نفسه".

وكان الشحات قد اعتدى بالضرب والشتم على اللاعب المغربي في يوليو/تموز من العام الماضي.

حينها لجأ محمد الشيبي إلى المحاكم المدنية لرفع دعوى قضائية ضدّ حسين الشحات، مما أدى إلى صدور حكم بسجن لاعب فريق "المارد الأحمر" لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وفرض غرامة مالية، مع حرمانه من عضوية أي نادٍ رياضي لمدة 5 سنوات، قبل أن يتقدم حسين الشحات باستئناف على الحكم.

وقال الشحات في مقابلة عبر برنامج "الكورة مع فايق" على "MBC مصر" عند سؤاله عن لقطة اعتدائه على لاعب نادي بيراميدز: "لقد بقيت أسبوع أو 10 أيام لا أنام (بعد الواقعة)... وذلك لأن ليس حسين من يقوم بهذا التصرف وهذه ليست طبيعته وقد كانت المرة الأولى التي أقوم بها بذلك وإن شاء الله ستكون الأخيرة".

ولفت لاعب الأهلي المصري إلى أنه "لام نفسه جدا" بعد الأمر وقال: "عندما عدت إلى المنزل ورأيت الموقف تضايقت من نفسي وقد بقيت أسبوع أو 10 أيام لا أتكلم ولا أنام من شدة الضيق".

وأضاف الشحات: "لقد اعتذرت أكثر من مرة له ولأهله وعلى المستوى الإنساني... هو أكيد متأثر نفسيا... وأنا أعتذر على الضرر النفسي له ولأهله".

وتابع لاعب الأهلي قائلا: "نحن نخطئ جميعا... الأهم في الأمر أن تعود إلى الله" وأشار إلى أنه متأثر بسبب الشتيمة التي وجهها للشيبي.

وبشأن التدخل العنيف الذي تعرض له الشحات من الشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز في يوليو/تموز الماضي، قال لاعب الأهلي: "حمدت الله أنني خرجت سليما... الدخلة كانت مؤذية، وعندما كنت على الأرض قلت للاعبين إنه تعمد الأذية في هذه الدخلة".

وأشار الشحات إلى أنه قال للشيبي: "مش عشان في مشكلة بيني وبينك تبقى عايز تبطلني كورة"، في إشارة إلى أن قوة التدخل كان ممكن أن تدفعه للاعتزال، وأشاد بتدخل للاعب الفلسطيني وسام أبو علي لمنع وصول اللاعبين إليه.