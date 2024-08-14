دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المتحدث الرسمي باسم الزمالك المصري، أحمد سالم، تمسك النادي باستمرار اللاعب أحمد سيد "زيزو" في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد سالم عبر حسابه في منصة فيسبوك، الأربعاء: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يؤكد على تمسكه بالتجديد للاعب أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق".

وأشار المتحدث باسم فريق "الفارس الأبيض" إلى أنه سيتم الجلوس "مع اللاعب ووالده عقب عودته من الإجازة".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت بتلقي اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، عددًا من العروض للاحتراف في الدوريات الخليجية، قبل أن يكشف نادي الزمالك عن رغبته ببقاء "زيزو".

و انضم "زيزو" إلى الزمالك في يناير/ كانون الثاني 2019 ، ويرتبط معه بعقدٍ حتى يونيو/ حزيران 2025.

في موسم 2024/2023، لعب "زيزو" 30 مباراة مع النادي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.