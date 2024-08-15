(CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية إحالة لاعب نادي الزمالك أحمد محمد أبو الفتوح (الشهير بأحمد فتوح) إلى محكمة الجنايات بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ" وذلك بعد ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر أثناء حادثة الدهس التي راح ضحيتها مواطن مصري آخر، وفقا لبيان صدر عن النيابة العامة المصرية الخميس.

وجاء في البيان: "أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح- لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه /السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر".

وأردفت النيابة العامة في بيانها: "ثبت بتحقيقات النيابة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبور الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".

وأضافت النيابة: "هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات والذي جزم- وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتوح بعد أن دهس مواطنا بسيارته أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مدينة مطروح، ما أدى إلى وفاته فورا، وقد تم حبس لاعب الزمالك الدولي على إثر ذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية خلال الأيام الماضي أن الضحية كان "أمين شرطة".