بسبب كثرة المباريات.. هذا ما سيفعله ريال مدريد مع لاعبيه خلال الموسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن فريقه يفكر بمنح إجازات فردية للاعبين خلال الموسم، بسبب جدول مباريات كرة القدم المزدحم.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قام بتوسيع كأس العالم للمنتخبات إلى 48 منتخبًا، وكأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، إضافة إلى تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى زيادة المباريات خلال الموسم الواحد.

وكان مدربون واتحادات كرة القدم قد عارضوا كثرة المباريات، وطالبوا المسؤولين بالاهتمام بصحة اللاعبين، إذ من المتوقع أن يؤثر ذلك على أدائهم داخل الملعب.

وتحدّث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين فريق "الميرنغي" ونظيره ريال مايوركا، قائلاً: "يحتاج اللاعبون إلى الاستراحة وإلى الاجازات، نفكر في منح إجازات فردية خلال الموسم حتى يتمكنوا من أخذ قسط من الراحة".

وأضاف: "ربما لا يشارك لاعب ما في المباريات للبقاء مع عائلته، سنفعل ذلك بشكل خاص مع اللاعبين الدوليين الذين يلعبون مع منتخباتهم الوطنية لأنهم الأكثر تضرراً، ولا يتمتعون بأي إجازة، نخطط لذلك مع الأطباء وطاقم العمل".

وأوضح المدرب الإيطالي: "على سبيل المثال، يلتحق فينيسيوس جونيور بمنتخبه الوطني ويلعب مباراتين، وعندما يعود، بدلاً من لعب مباراة الدوري، سيستريح لثلاثة أو أربعة أيام، عادةً، اللاعب الذي يعود بعد اللعب مع منتخب بلاده لا يلعب المباراة التالية، بل يتدرب ويستعيد ديناميكيات الفريق، علينا أن نمنحه ثلاثة أيام ونتركه يفعل ما يريد".

وعمّا إذا كان ريال مدريد سيبرم صفقات جديدة هذا الصيف، قال كارلو أنشيلوتي: "الفريق متكامل وعلينا الانتظار 12 يومًا لانتهاء الميركاتو الصيفي، لا نحتاج إلى قلب دفاع لأن لدينا ألابا، الذي سيتعافى قريبًا، ولدينا أيضًا لاعبون شباب مستعدون للعب معنا".

وعند سؤاله حول ما إذا كان فريق "الميرنغي" مرشحًا للفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، قال: "سواء كنا المرشحين أم لا، علينا القتال في هذا الدوري ضد جميع الفرق، جودة الفرق الاسبانية واضحة، إن ما تمكن اللاعبون الإسبان من تحقيقه في اليورو وفي الألعاب الأولمبية يعكس جودة وتميز الرياضة الإسبانية، الآن علينا التحضير جيدًا للمباريات لأننا سنواجه لاعبين متميزين، سيكون الدوري ممتعًا، لقد شاهدت المباريات الأولى وكانت جيدة جدًا، قدم اللاعبون أداءً جيدًا مع أخطاء قليلة".