دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، على مواجهته لأداما تراوري، جناح فولهام، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على أرض ملعب "أولد ترافورد"، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان مارتينيز ورفاقه قد تغلبوا على تراوري وزملائه بهدف دون مقابل، أحرزه جوشوا زيركزي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

عقب صافرة النهاية، قال ليساندرو مارتينيز مازحاً لشبكة "Sky Sports" البريطانية، عن صراعه مع أداما تراوري على الكرة في أكثر من مناسبة خلال المباراة: "لقد أرسلته إلى صالة الألعاب الرياضية، من الصعب جدًا اللعب ضده، لقد تعلمتُ من المبارزة الأولى، لأنه في الموقف الأول تفوّق عليّ، وبعد ذلك تفوقت عليه في المقابل".

ورد تراوري على تصريح مدافع فريق "الشياطين الحمر"، إذ قال عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام، السبت: "لا تقلق، سوف نلتقي مرة أخرى".

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مرحلة الإياب من مسابقة البريميرليغ، في 25 يناير/ كانون الثاني 2025.