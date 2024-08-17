دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار ييرسون موسكيرا، مدافع وولفرهامبتون واندررز، ضجة بعد قيامه بحركة غير لائقة، تجاه غابرييل خيسوس، مهاجم أرسنال، خلال مباراة الفريقين على أرض استاد الإمارات، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 88 من زمن المباراة، اقترب ييرسون موسكيرا من مهاجم المنافس وقام بحركة غير لائقة، قبل أن يقوم خيسوس بدفعه وإسقاطه أرضاً.

على أثر ذلك، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء بوجه غابرييل خيسوس فقط.

كما شوهد ييرسون موسكيرا وهو يعتدي على لاعب آخر من أرسنال، كاي هافرتز، إذ تنافس اللاعبان على الكرة عند الدقيقة 56، قبل أن يقوم مدافع وولفرهامبتون واندررز بدفع منافسه ووضع يده على رقبته، إذ بدا وكأنه يقوم بخنقه.

وكان أرسنال قد تغلّب على ضيفه وولفرهامبتون واندررز بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليغ لموسم 2025/2024.