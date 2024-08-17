صلاح يختار طريقة جديدة للاحتفال بأهدافه.. وتعليق ميدو يثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي ليفربول ونظيره إيبسويتش تاون على أرض ملعب الأخير، السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، احتفال اللاعب محمد صلاح بهدفه بطريقة جديدة.

كان صلاح قد هزّ شباك نادي إيبسويتش تاون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 65 من زمن المباراة، ليساعد في فوز "الريدز" بنتيجة 0/2.

واحتفل النجم المصري بهدفه بشكل مغاير عن السابق، إذ بدا كأنه رجل يمسك قوسًا ويطلق السهام.

وعلّق أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، على احتفال مواطنه محمد صلاح، وقد ربطه بشعار فريق "الفارس الأبيض" الذي يجمع بين القوس والسهم.

قال "ميدو" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "جول ‎#صلاح الأسطورة يحتفل بشعار ‎#الزمالك..لم ينسى فضل الزمالك عليه أبدا"، حسب قوله.

ورد متابعون على تدوينة أحمد حسام "ميدو"، إذ قال أحدهم: "ما علاقة الزمالك بالاحتفال ؟؟ والفضل ايه للزمالك عليه ؟؟"، وأضاف آخر: "انت بتتكلم بجد و لا دا هزار".

وبَاتَ صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليغ على مر التاريخ بـ9 أهداف.

كما يعد اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، أكثر اللاعبين مساهمةً في إحراز الأهداف في الجولة الأولى بـ 14 هدفًا، إذ أحرز 9 وصنع 5 آخرين.