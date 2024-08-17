دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفًا وصنع آخر، ليساهم في فوز نادي ليفربول على نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 0/2، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وافتتح ديوغو جوتا أهداف المباراة عند الدقيقة 60 بتمريرة حاسمة من زميله صلاح، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

بعد هزّه لشباك نادي إيبسويتش تاون، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الجولة الأولى من مسابقة البريميرليغ على مر التاريخ بـ9 أهداف.

كما يعد اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، أكثر اللاعبين مساهمةً في إحراز الأهداف في الجولة الأولى بـ 14 هدفًا، إذ أحرز 9 وصنع 5 آخرين.

وقال نادي ليفربول عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "هداف جولات الافتتاح في ‎البريميرليغ، صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية".